Бывшая жена Константина Ивлева о его измене: «Это переломило веру детей в отца, как в порядочного человека»

В начале марта в семье Ивлева разразился громкий скандал. Жена шеф-повара Мария, с которой он прожил много лет, узнала о его измене с молоденькой студенткой Валерией. «Ладно бы выбрал достойную женщину, но он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — возмущалась женщина.

Несмотря на негодования супруги, 43-летний Константин вскоре улетел с избранницей на Мальдивы, где открыто наслаждался новыми отношениями. Поступок ведущего осудили сын Матвей и дочь Мария. «Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека», — отметила Ивлева.

Шеф-повар закрутил роман со студенткой

Обманутая жена тяжело переживала предательство шеф-повара, однако теперь признается, что смогла найти в себе силы жить дальше. «Вы сейчас счастливы?» — спросили ее подписчики. «Наконец-то, да. И очень. И это без сарказма… Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки», — ответила Мария.

Она также опубликовала снимок букета, намекнув, что и ее личная жизнь постепенно налаживается. «Мои любимые, весенние, сочные, хрустящие тюльпаны, и спасибо тому, кто мне их дарит», — заинтриговала Ивлева.

Сын сейчас учится во Франции

По словам экс-супруги звезды «Адской кухни», ей пришлось проделать большую работу над собой, чтобы забыть об измене. «Делайте не важно что — просто делайте! — советует она другим женщинам, находящимся в подобной ситуации. — Мыслите и осуществляйте маленькими шажочками задуманное! Человек сам себе лучший психолог. Уверена в этом. Ну, если психика не нарушена».

Она также отметила, что жалеет о свадьбе с Константином, что не сделала выбор в пользу другого претендента на ее сердце. «Надо было прислушаться к словам моей мамы в 1998 году: «Присмотрись к этому молодому человеку», — вздыхает Мария.