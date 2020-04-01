Ученый, точно предсказавший окончание эпидемии в Китае, озвучил прогноз по коронавирусу

Однако Нобелевский лауреат по физике, ученый, предсказавший окончание эпидемии в Китае, 72-летний Майкл Левитт говорит, что пандемия коронавируса закончится раньше, чем мы ожидаем. Об этом пишет Los Angeles Times, сообщает Topnews.

В своих расчетах Левитт проанализировал данные из 78 стран, которые сообщали о более 50 новых случаев заражения ежедневно, и утверждает, что существуют «признаки выздоровления», ведь ежедневное сравнение, которое демонстрирует стойкое снижение заболеваемости. «Цифры все еще велики, но есть четкие сигналы замедления роста», - успокаивает ученый.

Он признает, что официальные данные могут быть заниженными или неточными, но даже в этом случае его расчеты подтверждают, что «срабатывает тот самый фактор». Левитт уверен, что в скором времени пандемия прекратится. «Что нам нужно, так это контролировать панику», - говорит ученый, добавляя, что «по большому счету, с нами все будет в порядке».

Напомним, что в начале февраля 2020 года ученый совместно с коллегами составил подробный доклад, в котором утверждалось, что распространение нового типа коронавируса в Китае достигло своих пиковых значений и темпы роста числа умерших и заразившихся в ближайшие недели существенно сократятся. Тогда он был невероятно точен в своем прогнозе с долей погрешности всего 2%.

Таким образом новый прогноз ученого невероятно обнадеживает. В отличии от многих утверждений эпидемиологов о месяцах или даже годах глобального разрыва социальных процессов и миллионах смертей.