Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании

Несколько лет назад популярная телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что страдает от хронического язвенного колита. Последние несколько недель артистка пребывала в Испании. Об ухудшении собственного самочувствия она написала в Instagram.
Телеведущая почувствовала резкую боль в животе, которая усиливалась со временем. Ей вызвали скорую помощь, которая прибыла только через 40 минут.
«Доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола — обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова», — рассказала Лазарева.
Она отметила, что «легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключалось сознание, начало тошнить».
Приехавший на повторный вызов доктор вколол артистке морфин, после чего специальная скорая, чистая от коронавируса, забрала Лазареву в больницу. Телеведущая призналась, что, по результатам МРТ, у нее камень в почках, и пожаловалась на то, что в больнице не кормят.