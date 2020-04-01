Гороскоп на 1 апреля: Близнецы будут слишком любопытны, а у Стрельцов обострится недоверие

Овен

День удачен для планирования и накопления сил, которые вам пригодятся, чтобы начать новое дело.

Телец

Будьте начеку: под шумок первоапрельских шуток вас могут разыграть или даже обвести вокруг пальца.

Близнецы

Меньше зная, вам будет намного спокойнее. Но из-за своего любопытства вам будет трудно удержаться от соблазнов.

Рак

Вам придется подкорректировать свои планы из-за близких людей. Знакомства этого дня окажутся полезными.

Лев

Обратите внимание на предложения этого дня и внимательно изучите все условия, чтобы избежать подвоха.

Дева

Часть дня вам придется посвятить незавершенным делам, людям из вашего прошлого или приятным воспоминаниям.

Весы

Если вы не будете отвлекаться по мелочам, то благодаря своей напористости вскоре сможете достичь поставленной цели.

Скорпион

Ваша половинка нуждается в совете, а потому постарайтесь уделить свое время и силы, чтобы вовремя прийти ей на помощь.

Стрелец

Если вы хотите, чтобы работа была выполнена правильно и качественно, придется все делать самостоятельно.

Козерог

Вам придется поторопиться, чтобы все вовремя успеть. Но в итоге вы останетесь довольны своей продуктивностью, пишет «Сегодня».

Водолей

Не обращайте внимания на подвохи и комментарии окружающих относительно ваших действий. Вам завидуют.

Рыбы