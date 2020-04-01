Директор Льва Лещенко: «Дышит сам, но врачи не могут понять природу его пневмонии»

О состоянии здоровья Льва Лещенко за последние несколько дней было много противоречивой информации. Певец с супругой поступил в больницу в Коммунарке на прошлой неделе. Сначала состояние певца было тяжелым. Но после нескольких дней в реанимации он вернулся к супруге Ирине в обычную палату.

Диагноз коронавирус у мэтра, как оказалось, до сих пор находится под вопросом. Врачи делают уже не первый тест, который показывает «сомнительный» результат. Представитель артиста пояснил, что Лещенко вернулся в Москву после гастролей в США 11 марта, у него была транзитная остановка во французской Ницце из-за осложнений погоды.

16 марта был опубликован указ о самоизоляции, который Лев Валерьянович вместе с женой исправно соблюдал. Но в какой-то момент почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к медикам. «СтарХит» узнал у директора певца, как он сейчас себя чувствует и как его лечат в Коммунарке.

«У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже, — поделился со «СтарХитом» помощник мэтра Андрей Гайдель. — Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня».