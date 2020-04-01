Сексуальные фото с туалетной бумагой прославили модель на весь мир

«Горячая штучка» отличается своей натуральной красотой и аппетитными форами, а ее домашние снимки из карантина свели в последнее время с ума пользователей во всем мире.

Лоерн Саммер Instagram

Проживающая сейчас в Лос-Анджелесе красотка, судя по всему, заскучала сидя дома и решила самоизолироваться, не бросая при этом индустрию модельных съемок. Так, девушка делится со своими поклонниками кадрами проведения карантина у себя дома - в откровенном виде Лорен Саммер позирует на кухне, показывает себя после душа или просто в домашней обстановке, не стесняясь обнажать сексуальные изгибы тела.

Однако буквально взрывную популярность за последние дни девушка получила благодаря тому, что решила высмеять дефицит туалетной бумаки в США. Напомним, что в условиях самоизоляции многие жители страны бросились скупать этот предмет гигиены, и сейчас во многих магазинах такого товара не найти, что называется, днем с огнем. В своей домашней изоляции Лорен Саммер сфотографировалась сидя на кровати топлес, прикрываясь двумя рулонами вождененной бумаги. Снимки моментально обрели вирусную популярность и молниеносно разошлись по Интернету.

Лорен Саммер Instagram

На текущий момент у девушки уже более 2,4 миллиона подписчиков в Instagram, и она продолжает публиковать кадры из своего дома. Иногда она дает советы о том, как правильно следить за собой в постоянном домашнем режиме и не потерять форму.

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