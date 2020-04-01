Названы пять признаков того, что человек переболел коронавирусом, не зная об этом

Исследователям удалось выявить пять несомненных симптомов, указывающих на заражение коронавирусом, и первым среди них они назвали потерю обоняния. Ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что ряд клеток в носу содержат белки, по которым коронавирус ударяет в первую очередь, а инфекция проникает в организм. Поэтому люди, у которых появился только этот симптом, являются одними из главных разносчиков коронавируса. Они не осознают, что заражены, но заражают вирусом окружающих.

Вторым симптомом названа боль в животе , так как она свидетельствует о развитии пневмонии в нижних долях легких, но также может быть и самостоятельным симптомом.

Третий признак поражения COVID-19 - диарея, которая наблюдалась у 204 пациентов в Ухане, где стартовала пандемия. Мало того, симптом был выявлен почти у половины заболевших.

Еще одним симптомом являетс легкий фолликулярный конъюктивит: налитые кровью глаза, жжение, скопление гноя, зуд в глазах.

Наконнец, последним признаком считается усталость: это - симптом, если чувство пациента не является привычным для человека.