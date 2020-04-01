Ср, 1.04.2020
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Названы пять признаков того, что человек переболел коронавирусом, не зная об этом

Коронавирус. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ученые сделали вывод из полученных от тысяч пациентов данных, пишет Topnews.

Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) из проведенного на пациентах исследования, сделали вывод, что распространение коронавируса по миру началось до того, как об этом узнали все. То есть COVID-19 переболели больше людей, чем известно официально.

Исследователям удалось выявить пять несомненных симптомов, указывающих на заражение коронавирусом, и первым среди них они назвали потерю обоняния. Ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что ряд клеток в носу содержат белки, по которым коронавирус ударяет в первую очередь, а инфекция проникает в организм. Поэтому люди, у которых появился только этот симптом, являются одними из главных разносчиков коронавируса. Они не осознают, что заражены, но заражают вирусом окружающих.

Вторым симптомом названа боль в животе , так как она свидетельствует о развитии пневмонии в нижних долях легких, но также может быть и самостоятельным симптомом.

Третий признак поражения COVID-19 - диарея, которая наблюдалась у 204 пациентов в Ухане, где стартовала пандемия. Мало того, симптом был выявлен почти у половины заболевших.

Еще одним симптомом являетс легкий фолликулярный конъюктивит: налитые кровью глаза, жжение, скопление гноя, зуд в глазах.

Наконнец, последним признаком считается усталость: это - симптом, если чувство пациента не является привычным для человека.

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