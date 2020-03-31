Астропрогноз на апрель от сильного эстонского астролога: новый месяц станет решающим для многих

Апрель в астрологическом смысле станет продолжением марта. С 1 по 7 апреля произойдет соединение двух медленных планет Плутона и Юпитера. Это время является наиболее опасным с точки зрения распространения эпидемии коронавируса, поэтому призываю вас соблюдать карантин и особую осторожность в этот период. А длительный аспект между Марсом и Венерой (с 5 по 30 апреля) придаст нам сил и переключит на более романтичную волну, в очередной раз доказав непреложную истину: весну отменить нельзя!
Овен
Кризис последней недели марта, наконец, миновал и вы, дорогие Овны, наконец почувствуете первые лучики тепла. Апрель для вас будет месяцем энтузиазма и внутреннего драйва. До 20-х чисел месяца Солнце будет находиться в первом доме вашего гороскопа, поэтому есть повод проявить себя активистом там, где требуется ваше участие. После 20-х чисел апреля неплохо подумать о финансах и взять инициативу в свои руки. Не пускайте денежные вопросы на самотек. У вас появятся прикладные идеи как неплохо заработать.
Удачные дни: с 8 по 30
Конфликтные дни: 7
Телец
Милые Тельцы, с вами не пропадешь даже в условиях карантина! Вкусный ужин и теплые объятия в вашей компании домочадцам обеспечены. Удивительно, но факт – именно в этом месяце вам удастся доказать семье и обществу свою незаменимость. Самое время повысить свою самооценку и добиться признания среди коллег и друзей. Используйте это время по назначению, не теряя вкус к жизни.
Удачные дни: с 5 по 30
Конфликтные дни: нет
Близнецы
Близнецы в этом месяце станут настоящими везунчиками, ведь длительный аспект между Венерой и Марсом, произойдет как раз в юрисдикции вашего знака. Это всегда хорошая возможность для обдумывания или внедрения долгосрочных, прибыльных проектов. Поэтому, даже если сейчас нет физической возможности для реальной работы, заложите хотя бы символический фундамент для новых свершений.
Удачные дни: 7, 8, 12, 18, 19, 20
Конфликтные дни: 25, 26, 27
Рак
Для Раков, особенно рожденных в последней декаде, апрель может показаться напряженным. Хотя вам не привыкать, ведь сложные аспекты уже действуют на вас не первый месяц. Ситуация будет вынуждать принимать непростые решения, последствия которых вы будете ощущать долго. Поэтому сейчас не время расслабляться. Лучше не торопиться и хорошо обдумать свои действия.
Удачные дни: 4 и 28
Конфликтные дни: с 1 по 7
Лев
Для Львов в этом месяце актуальны только высокие цели. Период неопределенности последней декады марта, наконец миновал! Не прерывайте контакты с иностранными партнерами, карантин пройдет, а ваши коммуникативные способности останутся. Кроме того, в этот период полезно пройти обучающую программу в целях повышения квалификации. Последняя неделя месяца обещает быть амбициозной и плодотворной для вас. 26 апреля – день неожиданностей, проявляйте внимание,находясь за рулем!
Удачные дни: 4 и 28
Конфликтные дни: 8, 13, 14, 15, 21
Дева
Милые Девы, берегите, пожалуйста, свое физическое и эмоциональное состояние здоровье. До 20-х чисел месяца вы находитесь в зоне риска. И дело тут не только в опасности инфекции, но и еще и в том, что этот период один из наиболее конфликтных в году. Подумайте о том, какие качества помогают вам преодолевать кризисы и сделайте на них упор. Вам обязательно есть на что делать ставки!
Удачные дни: 7, 8, 12, 18, 19, 20
Конфликтные дни: 25, 26, 27
Весы
Если на первом месте будет любовь, то все остальное будет на своем! Эта весна подарит вам романтические встречи, которые могут иметь серьезные перспективы. Свободным от отношений Весам точно не стоит лишать себя перспектив знакомства по интернету. А у женатых Весов есть уникальная возможность скрепить свой союз еще более крепкими узами.
Удачные дни: с 5 по 30
Конфликтные дни: нет
Скорпион
Дорогие Скорпионы, на вас возложена важная миссия стать главой рабочей лошадкой Зодиака. В вашей поддержке будут нуждаться буквально все. И уйти в карантинный отпуск получится не всем из вас. Хоть и удаленно, но работать придется много. Берегите свое драгоценное здоровье в первую неделю месяца, она будет наиболее напряженной. Последнюю неделю месяца постарайтесь провести с любимыми. Этот период важен для укрепления семейных уз.
Удачные дни: 20 и 30
Конфликтные дни: с 1 по 7 и 13, 14
Стрелец
Основной фокус вашего внимания будет направлен на детей и любимых. Самый опасный период этого месяца – первая неделя. Берегите себя и своих любимых! Не исключено, что вам придется очень важные решения под давлением обстоятельств. С 10 по 20 числа – прекрасный период для людей творческих профессий: художников, писателей, модельеров. Пользуйтесь ресурсами этого времени и не упустите представившиеся возможности.
Удачные дни: 25 и 29
Конфликтные дни: с 1 по 10 и 14, 15
Козерог
Уважаемые Козероги, в первые десять дней месяца вы измените своей сдержанности и будете склонны к эксцентричному поведению. Окружающие могут этого не понять или даже осудить ваши действия, поэтому, проявляйте, пожалуйста, присущие вам сдержанность и трезвость мышления. Решения, которые вы примите в этом месяце, будут иметь долгоиграющие последствия. Скорее всего, они будут связаны с вашей семьей или недвижимостью. Будьте бдительны и благоразумны, апрель – один из важнейших месяцев года.
Удачные дни: с 17 по 30
Конфликтные дни: 6, 7, 14, 16
Водолей
Дорогие Водолеи, для вас апрель точно не будет тоскливым. Вы обязательно почувствуете весеннее настроение и прибавление энтузиазма во всех сферах жизни. Удивительно, но факт: после первой недели месяца, вам представятся уникальные шансы для заработков. Делайте ставки на ваши коммуникативные способности. Удача придет из-за заграницы. Неженатых Водолеев ждут приятные, виртуальные знакомства.
Удачные дни: 13, 25, 26
Конфликтные дни: 6 и 7
Рыбы
Милые Рыбы, в первых числах этого месяца, многие из вас пересмотрят свои планы на будущее и внесут серьезные коррективы в дружеском кругу общения. Возможно, вам придется отказаться от старых связей из-за обстоятельств, которые вы не в силах менять. Карантин и временная изоляция сейчас для вас очень полезны, вы получите уникальную возможность кардинально пересмотреть свою жизнь. Решения, которые вы примите, будут реализовываться в течение последующих 12 лет жизни.
Удачные дни: 25 и 29
Конфликтные дни: с 1 по 10 и 14, 15