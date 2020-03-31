Астропрогноз на апрель от сильного эстонского астролога: новый месяц станет решающим для многих

Овен

Кризис последней недели марта, наконец, миновал и вы, дорогие Овны, наконец почувствуете первые лучики тепла. Апрель для вас будет месяцем энтузиазма и внутреннего драйва. До 20-х чисел месяца Солнце будет находиться в первом доме вашего гороскопа, поэтому есть повод проявить себя активистом там, где требуется ваше участие. После 20-х чисел апреля неплохо подумать о финансах и взять инициативу в свои руки. Не пускайте денежные вопросы на самотек. У вас появятся прикладные идеи как неплохо заработать.

Удачные дни: с 8 по 30

Конфликтные дни: 7

Телец

Милые Тельцы, с вами не пропадешь даже в условиях карантина! Вкусный ужин и теплые объятия в вашей компании домочадцам обеспечены. Удивительно, но факт – именно в этом месяце вам удастся доказать семье и обществу свою незаменимость. Самое время повысить свою самооценку и добиться признания среди коллег и друзей. Используйте это время по назначению, не теряя вкус к жизни.

Удачные дни: с 5 по 30

Конфликтные дни: нет

Близнецы

Близнецы в этом месяце станут настоящими везунчиками, ведь длительный аспект между Венерой и Марсом, произойдет как раз в юрисдикции вашего знака. Это всегда хорошая возможность для обдумывания или внедрения долгосрочных, прибыльных проектов. Поэтому, даже если сейчас нет физической возможности для реальной работы, заложите хотя бы символический фундамент для новых свершений.

Удачные дни: 7, 8, 12, 18, 19, 20

Конфликтные дни: 25, 26, 27

Рак

Для Раков, особенно рожденных в последней декаде, апрель может показаться напряженным. Хотя вам не привыкать, ведь сложные аспекты уже действуют на вас не первый месяц. Ситуация будет вынуждать принимать непростые решения, последствия которых вы будете ощущать долго. Поэтому сейчас не время расслабляться. Лучше не торопиться и хорошо обдумать свои действия.

Удачные дни: 4 и 28

Конфликтные дни: с 1 по 7

Лев

Для Львов в этом месяце актуальны только высокие цели. Период неопределенности последней декады марта, наконец миновал! Не прерывайте контакты с иностранными партнерами, карантин пройдет, а ваши коммуникативные способности останутся. Кроме того, в этот период полезно пройти обучающую программу в целях повышения квалификации. Последняя неделя месяца обещает быть амбициозной и плодотворной для вас. 26 апреля – день неожиданностей, проявляйте внимание,находясь за рулем!

Удачные дни: 4 и 28

Конфликтные дни: 8, 13, 14, 15, 21

Дева

Милые Девы, берегите, пожалуйста, свое физическое и эмоциональное состояние здоровье. До 20-х чисел месяца вы находитесь в зоне риска. И дело тут не только в опасности инфекции, но и еще и в том, что этот период один из наиболее конфликтных в году. Подумайте о том, какие качества помогают вам преодолевать кризисы и сделайте на них упор. Вам обязательно есть на что делать ставки!

Удачные дни: 7, 8, 12, 18, 19, 20

Конфликтные дни: 25, 26, 27

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