Мужчина застрял посреди Финляндии и России, когда обе страны закрыли свои границы

Оставшийся в Финляндии мужчина проживет со своей семьей в России, но не является гражданином России, сообщает iltalehti.fi.

Он приехал в Финляндию по однодневной визе для поездок на машине и должен был вернуться в Россию 19 марта, но Россия закрыла границу для иностранцев 18 марта. Финляндия закрыла границу 19 марта.

Мужчина застрял на пограничном контрольно-пропускном пункте финского Ваалимаа.

Начальник отдела по делам иностранцев Департамента полиции Юго-Восточной Финляндии, сотрудника криминальной полиции Юрки Хяннинен подтвердил, что прибывший из России в Финляндию человек попал в ловушку и не может вернуться обратно в Россию. «Он попал в Финляндию, но не может вернуться в Россию. Он между двумя странами, не может пройти ни назад, ни вперед», — пояснил сотрудник полиции.

По словам Ханнинена, это лицо, вовлеченное в дипломатическую службу, и, как следствие, он не может поделиться дополнительной информацией о нем. По словам финского полицейского человек, проживающий в России, уже несколько раз посещал Финляндию, но он не может раскрыть, с какой целью.

«Он обычный турист в наших глазах. Он был удивлен, когда услышал от нашей пограничной охраны, что российская и финская границы закрыты, он не знал о закрытии границ. Границы могут остаться закрытыми на месяцы из-за коронавируса, неизвестно, когда он вернется в Россию», — сказал Ханнинен.

По данным полиции, мужчину не бросили в беде, а помогли и приютили в Кименлааксо.

У мужчины хорошее настроение, и он понимает, в чем причина его проблемы.

«Ему обьяснили, в чем проблема, и он также знает, что нет конкретных сроков, когда границы должны открыться. Поэтому он может остаться в Финляндии на несколько месяцев», — сказал финский полицейский.