«У нее даже нет акцента!» Милла Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски

Моя дочь каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе, и сегодня она решила написать русский (текст — Прим. ред.) кириллицей. Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!

Веселье вызывает не уровень владения девочки языком — с этим у нее никаких проблем. Смешно то, что она произносит. В кадре девочка рассказывает историю об отношениях крысы Поли и жабы Ларисы, которые живут вместе и устраивают ужин. Сама Эвер читает текст серьезно и ответственно, иногда прерываясь на смешки. За две с половиной минуты русскоговорящая мама лишь раз поправляет дочь.