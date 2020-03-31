«У нее даже нет акцента!» Милла Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски

Способности 12-летней дочери Миллы Йовович восхитили поклонников актрисы. Голлвудская звезда разместила в Instagram видеоролик, на котором ее наследница Эвер Габо читает на русском языке с листа, пишет Пятый канал.
Моя дочь каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе, и сегодня она решила написать русский (текст — Прим. ред.) кириллицей. Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!
— написала по-русски и по-английски сама Милла.
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Веселье вызывает не уровень владения девочки языком — с этим у нее никаких проблем. Смешно то, что она произносит. В кадре девочка рассказывает историю об отношениях крысы Поли и жабы Ларисы, которые живут вместе и устраивают ужин. Сама Эвер читает текст серьезно и ответственно, иногда прерываясь на смешки. За две с половиной минуты русскоговорящая мама лишь раз поправляет дочь.
«Чудесная девочка Эвер»;
«Круто! У нее даже нет акцента!»
«Отличный русский у вашей дочери. Умница!»
«У нее очень хорошее произношение!» — отметили в комментариях поклонники.