Самая эпатажная женщина в Эстонии: «Я больше не верю в Бога»

Керли, во время занятий буддистской практикой Випассана (вид медитации в буддизме, созерцание четырёх благородных истин и идеи невечности) сделала некоторые умозаключения, которые сильно повлияли на ее жизнь. По словам певицы, в карму она верит больше, чем раньше.

Я больше не верю в Бога,

— признается она в ролике.

Не знаю, существует ли он. Это просто мои убеждения, которые постоянно меняются. Но сейчас моя вера выглядит так,

— объясняет певица.

По ее словам, она не уверена в том, что существует какой-то высший интеллект, который за ней наблюдает:

Думаю, что жизнь - это ****. Боже мой, я сказала это – это так ужасно. Я стала таким нигилистом – это вообще правильное определение? Никогда не думала, что так скажу. Когда я открыла для себя Випассану, многие вещи для меня поблекли. Никогда бы не поверила, что так произойдет,

Керли признается, что сейчас у нее нет особых целей в жизни. «В некотором смысле, они у меня есть, но я не думаю, что они имеют значение. Самое главное — обрести покой, быть счастливой и чувствовать себя хорошо, жить сегодняшним днем, наслаждаться поездкой. В конце туннеля для меня нет ничего более важного, чем текущий момент и пребывание в туннеле. Моя цель - наслаждаться процессом и совершенствоваться во всей моей деятельности».



