Самая эпатажная женщина в Эстонии: «Я больше не верю в Бога»

Kerli (настоящее имя Керли Кыйв) известно далеко за пределами Эстонии. Ее необычную музыку и эпатажные клипы на песни любят во всем мире. Певица, которая одинаково хорошо известна не только благодаря своим необычным, часто очень вызывающим образам, но и из-за интересного репертуара, поделилась со своими поклонниками размышлениями о вере.
Керли, во время занятий буддистской практикой Випассана (вид медитации в буддизме, созерцание четырёх благородных истин и идеи невечности) сделала некоторые умозаключения, которые сильно повлияли на ее жизнь. По словам певицы, в карму она верит больше, чем раньше.
Я больше не верю в Бога,
— признается она в ролике.
Не знаю, существует ли он. Это просто мои убеждения, которые постоянно меняются. Но сейчас моя вера выглядит так,
— объясняет певица.
По ее словам, она не уверена в том, что существует какой-то высший интеллект, который за ней наблюдает:
Думаю, что жизнь - это ****. Боже мой, я сказала это – это так ужасно. Я стала таким нигилистом – это вообще правильное определение? Никогда не думала, что так скажу. Когда я открыла для себя Випассану, многие вещи для меня поблекли. Никогда бы не поверила, что так произойдет,
Керли признается, что сейчас у нее нет особых целей в жизни. «В некотором смысле, они у меня есть, но я не думаю, что они имеют значение. Самое главное — обрести покой, быть счастливой и чувствовать себя хорошо, жить сегодняшним днем, наслаждаться поездкой. В конце туннеля для меня нет ничего более важного, чем текущий момент и пребывание в туннеле. Моя цель - наслаждаться процессом и совершенствоваться во всей моей деятельности».
Что касается травм и болезненных переживаний, то, по словам Керли, это всего лишь неизбежная часть человеческой жизни: «Все постоянно меняется и ничто не остается прежним. Каждый неудачный опыт - это возможность для роста и расширения. <...> Жизнь - это просто жизнь, и чем дольше вы живете, тем приятнее будет ваш опыт».