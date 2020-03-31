Больной коронавирусом Пласидо Доминго сделал официальное заявление

Официальное заявление. Дорогие друзья, в социальных сетях и в прессе было распространено много запутанной и неверной информации о моем текущем состоянии здоровья. Я дома и чувствую себя хорошо. К счастью, с самого первого симптома я, как и следовало, находился под наблюдением врача, который, учитывая мой возраст, сразу заподозрил инфекцию COVID-19, и это мне очень помогло. Сейчас я продолжаю терапию и отдыхаю. Я думаю о тех, кто страдает, и о тех, кто работает, чтобы спасти жизни. Я благодарю всех за вашу привязанность и еще раз рекомендую всем оставаться в безопасности дома. Скоро увидимся. Пласидо,