Стратегический запас. Как хранить продукты, которые закупили на карантин

У каждой семьи разное место для хранения продуктов и хозяйственных товаров. Кто-то может выделить только пару полок на небольшой кухне, а кто-то отводит для круп и стиральных порошков целые кладовые. Главное — правильно разместить приобретённые товары, чтобы ими можно было пользоваться.

Необходимая упаковка

Хранить муку или крупы в мешках — плохая идея. В них могут завестись насекомые, которые портят продукты. Лучше переложить все пищевые запасы в небольшие стеклянные или пластиковые ёмкости. Масло необходимо перелить в небольшие чистые бутылки.

Если вы решили купить контейнеры для хранения, выбирайте одинаковые формы, чтобы их было удобно группировать и размещать на полках. Все ёмкости должны герметично закрываться. Лучше ставить их в сухое и тёмное место, так продукты дольше будут пригодны к употреблению.

Храните правильно

Прежде чем складывать крупы и семена в контейнеры или банки, их нужно просушить или заморозить в сухом виде на пару дней, чтобы уничтожить микроорганизмы и продлить срок хранения.

Муку необходимо просеять. И лучше просеивать её раз в две недели или в месяц. А рис рекомендуется хранить в холодильнике, если там, конечно, еще есть место.

Позаботьтесь об удобстве

Каждую упаковку или контейнер лучше промаркировать: напишите дату вскрытия упаковки и до какого срока продукт нужно использовать. Так вы сможете избежать неприятных сюрпризов.

На стикерах также можно указать специи, с которыми лучше использовать данный продукт или имя члена семьи, который больше всего любит гречку, рис или перловку.

Составьте план готовки

Когда на полках слишком много продуктов, глаза начинают разбегаться: что же лучше сегодня приготовить и как не упустить, когда закончится содержимое упаковок. Поэтому лучше составить примерное меню на ближайшую неделю и придерживаться его, чтобы не потратить за первые три дня все запасы муки и не есть оставшееся время только кашу.

Замороженные овощи, мясо и рыбу лучше сразу разделить на маленькие порции, чтобы не размораживать большой кусок и не испортить его раньше времени. Превратите запасы в полуфабрикаты — так вам будет сподручнее их готовить.

А если не длительное хранение?

Наверняка многие купили не только продукты про запас, но и то, что нужно съесть в течение нескольких дней: свежие овощи и фрукты, хлеб, молочные продукты и зелень. Здесь важно соблюдать товарное соседство.

Овощи и фрукты выделяют этилен, который провоцирует созревание. Самое большое количество этого газа выделяют переспелые и гниющие плоды. Если переспелый помидор положить в коробку к неспелым бананам или персикам, они будут созревать быстрее. А если гниющий фрукт или овощ находится вместе со зрелыми продуктами — они будут портиться. Поэтому яблоки, бананы, апельсины, огурцы или помидоры нужно хранить отдельно друг от друга. Лучше всего подойдут бумажные пакеты, которые создают изоляцию продуктов, но можно использовать и полиэтилен.

Если вы не собираетесь есть овощи и фрукты в ближайшие пару дней, лучше поместить их в холодильник.

Зелень необходимо промыть и просушить бумажным полотенцем. Затем её нужно убрать в полиэтиленовый пакет, в котором следует проделать небольшие дырочки, чтобы поступал воздух, и убрать в холодильник.

Свежий хлеб рекомендуется хранить при комнатной температуре. Можно использовать полиэтиленовый пакет, а чтобы сохранить хрустящую корочку, потребуется бумажная упаковка. В холодильнике хлеб черствеет быстрее, поскольку ускоряется кристаллизация крахмала в его составе. Если вам нужно продлить срок жизни мучного изделия — отправьте его в морозильник, там хлеб хранится прекрасно и не портится.

Пастеризованное молоко не рекомендуется переливать из тары, в которой вы его купили. Иначе продукт быстрее закиснет. Это же правило распространяется и на другие молочные продукты: творог, сметану, кефир.