Гороскоп глобальных перемен от Павла Глобы на апрель

На этот раз Павел Глоба составил гороскоп на апрель текущего года, который рассказывает, что от этого месяца могут ожидать все знаки Зодиака.

Первая половина апреля будет проходить под мощным влиянием Юпитера и Урана, но оно не будет положительным. В это время лучше воздержаться от любых передвижений.

Если должна была быть какая-то поездка за рубеж, то ее однозначно стоит отменить. Наибольшую опасность представляют самолеты и поезда. И речь идет вовсе не об опасности для жизни, а об ухудшении всех дел, которое нагрянет после этой поездки.

Автомобили тоже не принесут ничего хорошего, но от них гораздо сложнее отказаться в повседневной жизни, как и от общественного транспорта. Поэтому поездки должны быть строго по делу, только вынужденными. Прогулки пешком тоже лучше отложить, если для них нет веской причины. Нет, кирпич на голову не упадет, но кошелек украсть могут запросто. А оно вам надо?

Гороскоп для второй половины апреля более позитивный, но в нем идет акцент на личную жизнь и чувства. Все связи - как дружеские, так и любовные, могут стать крепче и взаимнее.

Есть большая вероятность возращения любви из прошлого, которая растеребит чувства в глубине души. В таких ситуациях только сам челоdек должен решать, что ему важнее, и не позволять эмоциям брать верх над разумом.

Браки в этот период лучше не заключать, так как они будут обречены на скорое расставание. Это не касается браков, заключенных исключительно из корыстных целей, такие проживут очень долго.

Что касается остальных аспектов жизни, то все будет относительно стабильно и спокойно. Разве что может обостриться личностная конкуренция.

В работе или обществе могут возникать конфликты в борьбе за авторитет и влиятельность. Но эта борьба будет важной лишь для самих конкурирующих сторон, потому что по ее итогам ничего не изменится.

Может несколько подвести здоровье. Павел Глоба предупреждает: опасное время в плане хронических заболеваний. Не стоит их провоцировать и беспокоить, лучше придерживаться правильного образа жизни и вовремя пройти плановые обследования.