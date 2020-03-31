«Евровидение»: организаторы объявили онлайн-концерты участников

Поскольку "Евровидение-2020" пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, организаторы конкурса решили запустить так называемые домашние концерты "Евровидения", которые появятся на официальном YouTube-канале, пишет Сегодня.
В последнее время многим артистам пришлось отменить туры из-за действующих в условиях COVID-19 ограничений на массовые мероприятия и поездки, поэтому новая площадка для обмена любимой музыкой сейчас нужна как никогда. Так, звезды "Евровидения" присоединяются к тенденции артистов, размещающих живую музыку в социальных сетях, и записывают любимые песни конкурса для поклонников прямо из своих гостиных.
В каждом эпизоде домашних концертов "Евровидения" будут представлены несколько артистов, которые были частью семьи "Евровидения" на протяжении многих лет, включая участников 2020 года. Каждый артист исполнит собственную песню и кавер-версию другого хита "Евровидения". Первый эпизод будет опубликован в пятницу, 3 апреля.
За выбор кавер-версии будут голосовать подписчики в социальных сетях, используя опрос с четырьмя возможными вариантами, выбранными самим артистом.
Организаторы уже объявили первого артиста, это Райан О'Шонесси из Ирландии, который представлял страну на "Евровидении-2018". Проголосовать за песню, которую исполнит Райан, можно в Twitter:
Which ONE of his four choices do YOU want to hear him cover?🎙️— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 27, 2020
The poll will close tonight at 22.00 CET🕙@Ryan_Acoustic | #EurovisionHomeConcerts | #Eurovision