Lux Express, airBaltic и Tallink намекают на скорый конец коронакризиса? Билеты на апрель уже в продаже!

ФОТО: limon.ee

ФОТО: limon.ee

Поскольку предсказать открытие границ России не может никто, в Санкт-Петербург и Москву билеты автобусный перевозчик пока что не продает.

О том, что коронакризис скоро закончится, кажется знает и Tallink, на их сайте уже можно купить билеты в Хельсинки и Стокгольм. Паромы в Хельсинки, кажется, и не прекращали ходить и при разрешении можно отправиться и туда.

ФОТО: limon.ee

Появился и ближайший круиз Таллинн-Стокгольм-Таллинн от той же компании - 1 мая, цена - от 77 евро.

ФОТО: limon.ee

Давайте теперь посмотрим, куда можно будет полететь на самолетах авиакомпании airBaltic уже в апреле? И это несмотря на сокращения, которые уже идут в фирме!

В Ригу первый полет из Таллинна назначен на 17 апреля и стоимость билета на момент публикации материала - 63 евро и 99 центов. И это далеко не единственный рейс авиакомпании после 17 апреля.