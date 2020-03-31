Lux Express, airBaltic и Tallink намекают на скорый конец коронакризиса? Билеты на апрель уже в продаже!

Крупные эстонские предприятия могут знать больше, чем другие? Портал Limon.ee обнаружил, что продажа автобусных билетов в Вильнюс и Ригу у Lux Express начинаются с 15 апреля, до столицы Латвии можно доехать за 9 евро, а до главного города Литвы - за 11.
Поскольку предсказать открытие границ России не может никто, в Санкт-Петербург и Москву билеты автобусный перевозчик пока что не продает.
О том, что коронакризис скоро закончится, кажется знает и Tallink, на их сайте уже можно купить билеты в Хельсинки и Стокгольм. Паромы в Хельсинки, кажется, и не прекращали ходить и при разрешении можно отправиться и туда.
Появился и ближайший круиз Таллинн-Стокгольм-Таллинн от той же компании - 1 мая, цена - от 77 евро.
Давайте теперь посмотрим, куда можно будет полететь на самолетах авиакомпании airBaltic уже в апреле? И это несмотря на сокращения, которые уже идут в фирме!
В Ригу первый полет из Таллинна назначен на 17 апреля и стоимость билета на момент публикации материала - 63 евро и 99 центов. И это далеко не единственный рейс авиакомпании после 17 апреля.
Как вам кажется, автобусные и авиаперевозчики раньше других узнали о конце коронакризиса?