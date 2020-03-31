Backstreet Boys спустя 20 лет перепели хит из самоизоляции

Телеканал FOX и радио iHeartRadio устроили уникальный онлайн-концерт с участием звезд мирового уровня. Суть мероприятия состояла в том, что звезды, вынужденные сидеть дома из-за коронавируса, записывают, как они исполняют свои самые знаменитые хиты. В ходе трансляции идет сбор денег, которые пойдут на борьбу с эпидемией.Участниками стали Мэрайя Кэри, Билли Айлиш, Элтон Джон и другие музыканты. Однако наибольший фурор вызвало появление Backstreet Boys. Пять солистов связались друг с другом из собственных особняков и перепели композицию I Want It That Way.

Видео с участием музыкантов уже стало хитом в Сети и собрало сотни тысяч просмотров.

Спасибо за возможность поучаствовать в этом мероприятии. Оставайтесь дома и будьте в безопасности. Для нас большая честь стать частью этого прекрасного проекта,

— сообщил один из солистов Backstreet Boys Ник Картер.

В записанном видео артисты не только поют, но и танцуют вместе с детьми и дурачатся. Ролик получил позитивные оценки от поклонников, которые сейчас лишены возможности видеть звезд на сцене. «Этот ролик поднял мне настроение на весь день. Спасибо вам за это»; «Так весело и так круто. Мои любимые артисты снова вместе»; «Обожаю Backstreet Boys! Какие они молодцы, что поддерживают всех нас в это непростое время», — делились мнениями фанаты.

Напомним, что группа Backstreet Boys до сих пор считается самым успешным бойзбэндом мира. Всего было продано свыше 130 миллионов пластинок коллектива. Сами же солисты в 90-х считались главными секс-символами США. Однако в последние годы популярность звезд стала падать. Артисты уже давно обзавелись женами и детьми, и в них сложно узнать тех самых юношей, которые сводили с ума фанаток.

Ситуация с коронавирусом в США продолжает оставаться критической. В стране уже около 150 тысяч зараженных, и эта цифра только растет. Сейчас правительство страны полностью запретило въезд в Америку. Также был введен карантин, но пока это не помогает остановить распространение эпидемии.