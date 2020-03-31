Эстонская певица Хедвиг Хансон не боится коронавируса, потому что все равно все умрут

Эстонская джазовая певица Хедвиг Хансон (44 года) опубликовала в Facebook пост, в котором поделилась с подписчиками размышлениями о коронавирусе. Хедвиг считает, что эпидемия - это логичный итог, к которому пришло общество безудержного потребления, охватившего человечество в последнее десятилетие, пишет Elu24.
Певица думает, что страх даже более опасен, чем коронавирус. «Солнце светит, птицы поют. Кто здоров - выходите на улицу, будем дышать и встречать весну. Я знаю, что прикосновение к природе - лучшее лекарство от всех болезней», - советует Хансон.
Певица сравнила коронавирус с обычным гриппом, она полагает, что нет причин для паники. «Никто не знает правду, но страх психологически парализует, как и многочисленные черные сценарии, которые не обязательно должны сбыться», - пишет Хансон.
Она уверена, что изоляция пойдет всем на пользу. По ее словам, жизнь - вообще явление нездоровое, все должны умереть в любом случае, вопрос лишь в том, как мы проживаем наши дни. Хансон напомнила, что врачи - не боги и спасти всех не могут. «Один вирус уходит, другой приходит. Я не могу бояться всего в жизни», - объясняет певица свое отношение к коронавирусу.
Хедвиг Хансон подчеркнула, что пандемия явилась закономерным наказанием для нашего общества потребления, в котором приоритетами стали стремления к социальному и материальному успеху и жажда власти.