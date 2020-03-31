Пять сценариев вирусного апокалипсиса из кинг, игр и фильмов

«Противостояние» — роман Стивена Кинга о пандемии супергриппа, убивающей практически все население мира. Согласно сюжету, из секретной лаборатории министерства обороны США случайно вырывается на свободу опаснейший вирус, который стремительно распространяется по всей планете. Армия изолирует город, расстреливает безоружных граждан, но болезнь выходит за пределы страны. Лишь 0,6 % людей не подвержены заражению. Немногие выжившие объединяются в группы, устанавливают новый общественный строй и вступают в противостояние друг с другом.