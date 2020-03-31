Гороскоп на 31 марта: от Тельцов ждут добрых дел, а Скорпионам полезно заняться собой

Овен

Никаких поездок и посещений! Вы будете черпать энергию от тесного общения с родными людьми.

Телец

Посвятите какое-то время на организацию милых сюрпризов для родных людей. Приятное можно делать и без повода.

Близнецы

Не слишком переживайте, если вам лень что-либо делать. Главное начать, а дальше все пойдет, как по маслу.

Рак

Старайтесь не слишком вникать в трудовой процесс, он все равно никуда не денется, зато вам так будет проще.

Лев

Скучать вам сегодня не придется. Этот день хорошо провести в общении с единомышленниками, составляя планы на будущее.

Дева

Если вас не просят, лучше не навязывайтесь со своими советами, рекомендациями и добрыми делами.

Весы

Вас осенит какая-то мысль, которая, на первый взгляд, может показаться странной. Не отметайте ее, не обдумав хорошенько, рекомендует «Сегодня».

Скорпион

Подходящее время заняться оздоровлением своего организма. Можно сесть на диету или бросить вредную привычку.

Стрелец

Лучше отсидеться дома и без надобности никуда не выходить. Найдите подходящее занятие для себя и своей половинки.

Козерог

Вам будет полезно уделить внимание своей внешности, провести оздоровительные процедуры, сделать массаж.

Водолей

Можете рассчитывать на приятные знаки внимания от своего любимого человека. Только и сами не оставайтесь в долгу.

Рыбы