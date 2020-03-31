Гороскоп на 31 марта: от Тельцов ждут добрых дел, а Скорпионам полезно заняться собой

Белая полоса продолжается, и в этот день на нас влияют энергии вполне удачных восьмых лунных суток. Это значит, что в этот вторник можно немного расслабиться, погрузиться в себя и заняться самоанализом. Этот трансформационный день хорошо подходит для того, чтобы задуматься о своих планах и изменениях в своей судьбе.
Овен
Никаких поездок и посещений! Вы будете черпать энергию от тесного общения с родными людьми.
Телец
Посвятите какое-то время на организацию милых сюрпризов для родных людей. Приятное можно делать и без повода.
Близнецы
Не слишком переживайте, если вам лень что-либо делать. Главное начать, а дальше все пойдет, как по маслу.
Рак
Лев
Скучать вам сегодня не придется. Этот день хорошо провести в общении с единомышленниками, составляя планы на будущее.
Дева
Если вас не просят, лучше не навязывайтесь со своими советами, рекомендациями и добрыми делами.
Весы
Вас осенит какая-то мысль, которая, на первый взгляд, может показаться странной. Не отметайте ее, не обдумав хорошенько, рекомендует «Сегодня».
Скорпион
Подходящее время заняться оздоровлением своего организма. Можно сесть на диету или бросить вредную привычку.
Лучше отсидеться дома и без надобности никуда не выходить. Найдите подходящее занятие для себя и своей половинки.
Козерог
Вам будет полезно уделить внимание своей внешности, провести оздоровительные процедуры, сделать массаж.
Водолей
Можете рассчитывать на приятные знаки внимания от своего любимого человека. Только и сами не оставайтесь в долгу.
Рыбы
Следите за своими словами, потому что необдуманная фраза может ранить кого-то из окружающих.