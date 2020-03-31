Любовь ушла, завяли помидоры: эстонский певец Уудо Сепп остался без девушки

Уудо Сепп, победитель прошлого сезона в передаче «Эстония ищет суперзвезду», отпраздновал первую годовщину с возлюбленной Келли в начале месяца. Счастливый певец опубликовал трогательный пост в Instagram, рассказав, как они с Келли провели год. Не прошло и недели, и все фотографии парочки исчезли из соцсетей.

«Да, это правда», - Уудо подтвердил, что любовь закончилась, но отказался называть причину расставания.

В субботу Уудо удивил поклонников изменениями во внешности - он подстриглся налысо, объяснив, что чувствует что-то новое в своей жизни. Общеизвестно, что после расставания многие меняют прическу или стрижку, таким образом начиная жизнь с чистого листа.

Уудо Сепп. ФОТО: Instagram