Вт, 31.03.2020
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Любовь ушла, завяли помидоры: эстонский певец Уудо Сепп остался без девушки

Уудо Сепп с возлюбленной

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Отметивший на этих выходных день рождения певец Уудо Сепп подтвердил Elu24, что его отношения с Келли Кивимаа закончились.

Уудо Сепп, победитель прошлого сезона в передаче «Эстония ищет суперзвезду», отпраздновал первую годовщину с возлюбленной Келли в начале месяца. Счастливый певец опубликовал трогательный пост в Instagram, рассказав, как они с Келли провели год. Не прошло и недели, и все фотографии парочки исчезли из соцсетей.

«Да, это правда», - Уудо подтвердил, что любовь закончилась, но отказался называть причину расставания.

В субботу Уудо удивил поклонников изменениями во внешности - он подстриглся налысо, объяснив, что чувствует что-то новое в своей жизни. Общеизвестно, что после расставания многие меняют прическу или стрижку, таким образом начиная жизнь с чистого листа.

Уудо Сепп.

ФОТО: Instagram

Еще в начале марта певец признавался, что у него никогда ранее не было такого яркого и насыщенного года в жизни, и пообещал, что скоро споет песню, посвященную Келли.

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