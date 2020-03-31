«Больше не увидите нас здесь»: герцоги Сассекские опубликовали прощальный пост в Instagram

«Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами»,— написали Меган Маркл и принц Гарри в прощальном посте.

Пресс-секретарь герцога и герцогини подтвердил, что они не будут использовать аккаунт @sussexroyal. «Герцог и герцогиня Сассексские больше не будут публиковать посты в Instagram на странице @sussexroyal, а также перестанут обновляться веб-сайт SussexRoyal.com», — заявил представитель.