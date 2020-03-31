Китайские ученые рассказали, какая группа крови больше всего подвержена коронавирусу

Китайские ученые в ходе исследования выяснили, какая группа крови больше всего подвержена коронавирусной инфекции.
Ими были проанализированы образцы 2 173 зараженных из трех больниц Уханя и Шэньчжэня. 206 образов крови принадлежали людям, которые скончались от вируса.
В итоге выяснилось, что у 25,80% пациентов была первая группа крови, у 37,75% — вторая, у 26,42% — третья, а у 10,03% — четвертая.
Таким образом, в результате исследований оказалось, что люди со II группой крови наиболее подвержены заражению COVID-19, пишет «Рамблер-новости».