Эстонский рэпер с симптомами коронавируса: «Отныне будем тестировать только мертвых»

Эльбинг думает, что контакт с носителем вируса произошел на позапрошлой неделе. «К счастью, жена и ребенок были вдали от дома, поэтому мы решили, что им нужно остаться там подольше», — написал 38-летний рэпер, ставший отцом в прошлом году.

Некоторое время спустя у него появились симптомы. «В горле першит, нос чешется, небольшой кашель, насморк, головная боль», — описал рэпер. Поскольку температуры не было, он думал, что это может быть обычная простуда, пока в прошлую субботу не заметил, что ему трудно дышать. «При передвижении из одного конца комнаты в другой появляется одышка. Я разговаривал по телефону, как вдруг на половине разговора понмал, что мне не хватает кислорода», — рассказал Элбинг.

Поскольку любимая Эльбинга Ингрид Мянд хотела вернуться с ребенком домой, Элбинг решил пройти тестирование. «После того, как семейный врач послушал мои легкие со стетоскопом по телефону, он сказал, что нет никаких оснований для тестирования. А потом он спросил, есть ли у меня машина. Я сказал да, но в тот момент она была у Ингрид. Тогда семейный врач сказал, что если нет машины, то я все равно не смогу пройти тестирование, поэтому велел подождать несколько дней, а если станет хуже — вызвать скорую помощь», — рассказал рэпер.

По словам Андруса непонятно, как распространение вируса должно быть предотвращено, если нельзя пройти тестирование. Также он возмутился тем, что ему поставили диагноз по телефону. «В чем дело, у нас же была здесь сумасшедшая вспышка вируса, экстренное положение, но тестирование пройти нельзя. И, в целом, только доктор Васильев может диагностировать по телефону. Кем вы себя возомнили, семейный врач? Подождите, конечно, у вас, вероятно, есть указ от Департамента здравоохранения, чтобы так действовать», — раскритиковал мужчина.