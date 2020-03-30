Нюша опубликовала откровенное фото, которое, по мнению фанатов, нужно было оставить только для мужа

Снимок менее чем за сутки набрал около 80 тысяч лайков. А подписчики отмечали, что Нюше удалось по-настоящему зажечь. С чем согласился и ее супруг Игорь Сивов. Он назвал жену красоткой и составил несколько эмодзи в виде сердечек. Однако у многих пользователей фото вызвало бурю возмущения. Они писали, что молодой маме стоит приберечь подобные кадры для личного просмотра с мужем, а не выкладывать на всеобщее обозрение.