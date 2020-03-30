Нюша опубликовала откровенное фото, которое, по мнению фанатов, нужно было оставить только для мужа

Нюша шокировала поклонников неожиданно откровенным снимком. Молодая мама выложила в Instagram фото, где предстала в черном боди с обнаженными ягодицами. При этом бедра девушки обвивали ремни, а завершали дерзкий образ босоножки на высоком каблуке и распущенные волосы, пишет Life.
Фотограф выбрал удачный ракурс для фото, чтобы подчеркнуть стройные длинные ноги артистки и ее соблазнительные формы. К знойному кадру Нюша добавила подпись: «Будь честным».
Снимок менее чем за сутки набрал около 80 тысяч лайков. А подписчики отмечали, что Нюше удалось по-настоящему зажечь. С чем согласился и ее супруг Игорь Сивов. Он назвал жену красоткой и составил несколько эмодзи в виде сердечек. Однако у многих пользователей фото вызвало бурю возмущения. Они писали, что молодой маме стоит приберечь подобные кадры для личного просмотра с мужем, а не выкладывать на всеобщее обозрение.
Если бы такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд, слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех,
— прокомментировала одна подписчица.
Лучше бы ты этого не делала... ужас... уже мамой стала,
— написала вторая.