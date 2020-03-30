Российские звезды зарабатывают десятки тысяч евро на онлайн-концертах

Правда, за свои труды артисты просят немалые деньги. Так, выяснилось, что группа «Би-2» за концерт, организованный кинотеатром Okko, потребовала гонорар в размере 5 миллионов рублей (57 тысяч евро). Их коллеги — группа «Сплин» — согласились спеть на этой же онлайн-площадке за 4 миллиона (45 тысяч евро). А певица Валерия оказалась совсем скромной и свое выступление оценила в три миллиона (34 тысячи евро).

А вот больше всех у Okko попросил рэпер Баста. Глава лейбла «Gazgolder» хочет за концерт аж 10 миллионов (почти 114 тысяч евро), но с ним пока ведутся переговоры и окончательная сумма гонорара обсуждается.

Также выступление артистов организовало «Новое Радио». В проекте под названием «Музыка на дом — концерты с доставкой» можно будет послушать Zivert (2,5 миллиона рублей или 28 тысяч евро за выступление) и Uma2rman. Группа «ЧАЙФ» даст концерт на платформе МТС за 1,5 миллиона рублей (17 тысяч евро), пишет Telegram-канал «Курятник».