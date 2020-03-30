В Роттердаме пациентов разместят на арене, где должно было пройти Евровидение

Роттердамская арена, где должен был пройти музыкальный конкурс Евровидение 2020 года, будет использоваться для приема пациентов с COVID-19.
В объявлении, размещенном на сайте спортивной арены Ahoy Rotterdam, сообщили о создании специального пространства для размещения 88 пациентов с возможностью расширения до 680 коек, рассказывает Joinfo.com.
Ahoy Rotterdam может принять и тех, кто не заражен коронавирусом
Ahoy Rotterdam может также принять пациентов, которые не страдают от COVID-19, но не смогли получить медицинскую помощь из-за переполненности голландских больниц. В результате этой ситуации местные власти решили, что большинство больниц в Роттердаме будут работать исключительно для предоставления неотложной помощи.
Жесткие меры в провинции Зеландия
Тем временем чиновники в юго-западной провинции Зеландия попросили туристов покинуть свое жилье до полудня. Местные власти решили, что указ будет оставаться в силе как минимум до 10 мая.
Голландская провинция чрезвычайно популярна среди немецких туристов. Ежегодно её посещают более 4 миллиона немцев, а общее количество туристов достигает 10 миллионов.
Пройдет ли Евровидение в 2021 году?
65-й музыкальный конкурс Евровидение должен был пройти на арене Ahoy Rotterdam в мае, но был отменен из-за пандемии COVID-19. Несмотря на официальное заявление организаторов, на данный момент неясно, состоится ли мероприятие в Роттердаме в следующем году.