В Роттердаме пациентов разместят на арене, где должно было пройти Евровидение

В объявлении, размещенном на сайте спортивной арены Ahoy Rotterdam, сообщили о создании специального пространства для размещения 88 пациентов с возможностью расширения до 680 коек, рассказывает Joinfo.com.

Ahoy Rotterdam может принять и тех, кто не заражен коронавирусом

Ahoy Rotterdam может также принять пациентов, которые не страдают от COVID-19, но не смогли получить медицинскую помощь из-за переполненности голландских больниц. В результате этой ситуации местные власти решили, что большинство больниц в Роттердаме будут работать исключительно для предоставления неотложной помощи.

Жесткие меры в провинции Зеландия

Тем временем чиновники в юго-западной провинции Зеландия попросили туристов покинуть свое жилье до полудня. Местные власти решили, что указ будет оставаться в силе как минимум до 10 мая.

Голландская провинция чрезвычайно популярна среди немецких туристов. Ежегодно её посещают более 4 миллиона немцев, а общее количество туристов достигает 10 миллионов.

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