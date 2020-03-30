Паромы Tallink сегодня вечером устроят шоу в Таллиннском порту

Сегодня, 30 марта, в 8 часов вечера к акции президента Керсти Кальюлайд - «Помаши, если заботишься» - присоединятся паромы компании Tallink, находящиеся в Таллиннском порту. Это будут: Baltic Queen, Victoria I и Silja Europa. Также акцию поддержит отель Tallink City.
Паромы обязательно примут участие в акции и по 30 секунд по очереди будут играть противотуманной сиреной. Всё действо продлится около полутора минут. В окнах отеля Tallink City все смогут увидеть фигуры и игру света.
Tallink примет участие в этой акции, чтобы поддержать всех тех, кто не может самоизолироваться дома, а должен каждый день ходить на работу и помогать другим людям - это, в первую очередь, медикам, полиции и спасателям.