Паромы Tallink сегодня вечером устроят шоу в Таллиннском порту

Паромы обязательно примут участие в акции и по 30 секунд по очереди будут играть противотуманной сиреной. Всё действо продлится около полутора минут. В окнах отеля Tallink City все смогут увидеть фигуры и игру света.

Tallink примет участие в этой акции, чтобы поддержать всех тех, кто не может самоизолироваться дома, а должен каждый день ходить на работу и помогать другим людям - это, в первую очередь, медикам, полиции и спасателям.