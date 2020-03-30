«Долгожданный результат». Игорь Николаев сообщил о тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сообщил, что его анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Радостной новостью он поделился с подписчиками в Instagram, пишет Лайф.
Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!
— написал артист.
Опубликовав фотографию с результатами проверки, он поблагодарил коллектив медцентра в Коммунарке за "профессионализм, оптимизм и неравнодушие".
Ранее сообщалось, что музыканта с подозрением на коронавирусную инфекцию доставили в инфекционную больницу в Коммунарке.