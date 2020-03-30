Пн, 30.03.2020
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«Долгожданный результат». Игорь Николаев сообщил о тесте на коронавирус

Игорь Николаев

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Певец и композитор Игорь Николаев сообщил, что его анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Радостной новостью он поделился с подписчиками в Instagram, пишет Лайф.

Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!

— написал артист.

Опубликовав фотографию с результатами проверки, он поблагодарил коллектив медцентра в Коммунарке за "профессионализм, оптимизм и неравнодушие".

Ранее сообщалось, что музыканта с подозрением на коронавирусную инфекцию доставили в инфекционную больницу в Коммунарке.

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