Голая девушка сделала откровенный снимок на опустевших из-за карантина улицах

В Нью-Йорке, США, девушка воспользовалась тем, что улицы города опустели из-за карантина, и сфотографировалась обнаженной верхом на статуе Атакующего быка на Уолл-Стрит. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание The New York Post.