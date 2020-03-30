Пн, 30.03.2020
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Голая девушка сделала откровенный снимок на опустевших из-за карантина улицах

Вот эту статую Атакующего быка оседлала обнаженная в шляпе. Иллюстративное фото

ФОТО: M IchaelNagle/wangying via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

В Нью-Йорке, США, девушка воспользовалась тем, что улицы города опустели из-за карантина, и сфотографировалась обнаженной верхом на статуе Атакующего быка на Уолл-Стрит. Об этом сообщает lenta.ru  со ссылкой на издание The New York Post.

Блондинка проигнорировала все рекомендации по защите от коронавируса, разделась и залезла на бронзовую статую быка в финансовом квартале Нью-Йорка. Ее подруга делала фотографии на мобильный телефон.

Заметив другого фотографа, обе женщины поспешили скрыться.

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