«Недостаточно носить маски и мыть руки»: китайский медик объяснил, как обезопасить себя от коронавируса

По мнению медика, недостаточно просто мыть руки и носить маски. Хайин напомнил, что нос является «воротами» дыхательных путей. В нем легко удерживается грязь из-за волос и многочисленных складок слизистой оболочки. Поэтому необходимо промывать нос один раз в день сразу же после возвращения домой. Фармацевт отметил, что для большинства достаточно просто промыть нос кипяченой водой, пишет Topnews.

«Если вы подвергаетесь воздействию более загрязненной окружающей среды, промывание нужно делать сразу же, как только вы покинете такую среду, также рекомендуется увеличить частоту промываний в день», — пояснил он. Как объяснил Ваг Хайин, для большинства достаточно промывать нос кипяченой водой, температура которой близка к температуре тела. Соленую воду китайский медик посоветовал использовать больным хроническим ринитом, а также людям с сильной заложенностью носа.

Ппрезидент российского Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль считает, что полностью избавиться от угрозы коронавируса на данный момент невозможно, но поспешил дать советы для безопасного похода в магазин и другие общественные места.