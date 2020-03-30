Как стать миллионером: рекомендации астролога Анжелы Перл на 2020 год

Соединение Юпитера и Плутона, которое случается раз в 13 лет, не зря называют аспектом миллионера. Это событие может стать тем самым импульсом к развитию и улучшению финансового положения. В 2020 году планеты сойдутся трижды: в апреле, июле и ноябре. Такие события нельзя оставлять без внимания, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как и с помощью чего можно привлечь в жизнь материальное благополучие.

Овен

Соединение Юпитера с Плутоном в 10 доме гороскопа сулит Овнам успех в деловой среде. По этому аспекту можно повысить свой статус, получить новую должность, заняться бизнесом. 10 дом гороскопа отвечает за публичность, и именно в этой сфере Овны смогут развиваться и приумножать накопления в течение всего года. Преуспеть Овны смогут и в сфере образования, став наставниками и учителями, если не побоятся заявить о себе.

Телец

Для Тельцов важным будет девятый дом, связанный с международными отношениями. Это может быть сфера образования, преподавания, рекламы, публикации и дела, связанные юридической практикой. Общение, повышение уровня знаний, зарубежные командировки принесут не только успех и популярность, но и смогут стать источником хорошей прибыли. Не стоит оставлять без внимания и возможность переехать заграницу, сменить статус и начать работу в другой стране.

Близнецы

Соединение планет для Близнецов пройдет в восьмом доме, который отвечает за финансы. Удача улыбнется в работе, связанной с продажей, биржей. Финансовые операции важно проводить с полной уверенностью в своих действиях. Кроме того, деньги могут прийти благодаря наследству, а также инвестированию от близких людей: партнеров или родственников. Рассмотреть Близнецам стоит и сферу психологии: преподавание и обучение также будет доходным.

Рак

Соединение планет у Раков пройдет в седьмом доме, связанном с окружающими людьми. Разбогатеть получится благодаря партнерству или коллаборации, продаж, а также отношений — как личных, так и деловых. Заработать первый миллион поможет интуиция, а также возможность заключать взаимовыгодные контракты. В седьмом доме любые отношения могут стать источником прибыли, а значит, нужно использовать каждую предоставленную возможность.

Лев

Шестой дом работы принесет Львам большие деньги в этом году. Это может быть не только бизнес, но и инвестиции в медицину. Львы смогут начать обучение, а затем открыть личный салон красоты, лечебного массажа или иных услуг, связанных с обретением красоты и здоровья. Работа будет всегда, и Львы смогут развернуться, позабыв о неудачах и направив силы на привлечение в жизнь материального изобилия.

Дева