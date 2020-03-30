Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница

Вангелия Гуштерова, широко известная как пророчица Ванга, считается самой сильной провидицей за последние тысячелетия, и почти все из ее предсказаний оказались точными. Она предвидела дату своей смерти, а также увидела масштабную эпидемию, о которой предупредила накануне своей кончины. Имеются задокументированные данные и очевидцы, утверждающие, что Ванга предупреждала не только вспышку страшного вируса, но и назвала примерные сроки, когда найдут лекарство от пандемии.

Ванга сказала «... в год пяти двоек придет жуткая болезнь. Планета получит страшный вирус, который унесет жизнь многих людей. Болезнь охватит весь мир и затронет большое количество людей, но быстро исчезнет». Ясновидящая даже указала примерные сроки, утверждая, что эпидемия начнется в начале ХХI века. Именно в это время, по ее словам, на мир обрушится «новая чума» , которая стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней.

И это еще не все! Самое главное — Ванга предсказала, когда найдут лекарство от повального вируса. Знаменитая предсказательница еще в прошлом веке утверждала, что на создание вакцины против неизвестного заболевания уйдет не менее года. И это довольно интересный факт: специалисты ВОЗ подтверждают это, говоря, что для выведения вакцины в массовое производство действительно понадобится примерно 12 месяцев.