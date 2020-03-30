«Погибнут 40 миллионов в 2020 году»: эксперты составили худшие прогнозы по смертности от коронавируса

Иными словами пандемия коронавируса бесконтрольно распространяется по странам Европы и по США. Согласно компьютерной модели, разработанной в Имперском колледже Лондона, если не предпринимать превентивные меры, в самом худшем случае коронавирусом только в 2020 году могут заразиться семь миллиардов человек, а погибнуть - 40 миллионов человек. Но несмотря на такой прогноз, в большинстве стран не предпринимают никаких строгих мер против распространения инфекции.

Также согласно исследованию, только жесткие карантинные меры могут снизить количество погибших. Если внедрить везде примерно одинаковые правила, то можно удержать число смертей на уровне 0,2 случая на 100 тысяч населения в неделю. Тогда число жертв коронавируса может составить "всего" 1,3 миллиона человек. Но даже в этом случае системы здравоохранения во всех странах все равно будут перегружены, отмечает Newsru.com.

Прогноз ФРГ

При самом позитивном сценарии ученые предполагают, что заражены в Германии будут около 1 миллиона человек, скончаются порядка 12 тысяч. Жесткие меры предосторожности должны соблюдаться два месяца, но и затем следует сохранять повышенную бдительность, потому что иммунитет от вируса приобретет только небольшая часть населения. В худшем случае число летальных исходов превысит 1 миллион.

Прогноз Великобритания

При худшем без принятия превентивных мер сценарии в Великобритании от коронавируса может погибнуть до 500 тысяч человек. При введении умеренных ограничительных мер число погибших сокращается вдвое - до 260 тысяч.

Прогноз США

При худшем сценарии от коронавируса в США могут скончаться до 1,7 миллиона американцев. Если же будут приняты ограничительные меры, то количество погибших может сократиться до 150-200 тысяч.

По данным исследований Медицинской школы Вашингтонского университета, пандемия может утихнуть в начале июня. Но к этому моменту число госпитализированных пациентов уже давно достигнет пика на национальном уровне. Поэтому многие зараженные продолжат умирать и в июне, и в июле.

Прогнозы в России

В России число новых случаев коронавируса к воскресенью, 29 марта, составило 1534 (+270 за сутки). Больше всего заболевших по-прежнему в Москве - 1015 зараженных, 8 человек скончались.