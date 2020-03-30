Гороскоп на 30 марта: у Овнов все будет валиться из рук, а Весам желательно сдержать данное обещание

На этот раз нас ждет активный, позитивный и деятельный старт недели. Вне зависимости, на карантине вы сейчас или на своем рабочем месте, весь классический рабочий день на нас будут влиять светлые и благоприятные седьмые лунные сутки. Главная отличительная черта этого дня - сегодня особенно сильно на всех влияет «сила слова». В эти лунные сутки все, что мы говорим, направляется прямо «Богу в уши». Поэтому давайте весь день желать друг другу здоровья.
Овен
Не самый лучший день, когда все просто валится из рук. Старайтесь меньше пользоваться бытовой техникой.
Телец
Можете не слишком волноваться по поводу отсутствия финансов – ваши проблемы помогут разрешить друзья.
Близнецы
Будьте готовы, что в ваш адрес будут раздаваться необоснованные обвинения. Отнеситесь к этому философски.
Рак
Лев
Вам будут достаточно легко даваться новые знания и полезная информация, поэтому посвятите день обучению.
Дева
Ищите компромиссы, идите на уступки, и тогда вы будете вознаграждены нужным вам результатом, советует «Сегодня».
Весы
День подведения итогов. Постарайтесь закончить начатые ранее дела и выполнить данные обещания.
Скорпион
Подходящий период, чтобы заняться оздоровлением. Прислушайтесь к своему организму, он сам все подскажет.
В этот день велик риск обмана. Старайтесь избегать подозрительных контактов и не соглашайтесь даже на выгодные предложения.
Козерог
Вам будут полезны профилактические меры, чтобы подтянуть свое здоровье. И умерьте нездоровый аппетит.
Водолей
Уйдите в тень и представьте, что ваша хата с краю – эта позиция наиболее выгодна для вас в этот день.
Рыбы
Ваши планы существенно изменятся, но вы все равно можете рассчитывать на хорошие результаты.