Гороскоп на 30 марта: у Овнов все будет валиться из рук, а Весам желательно сдержать данное обещание

Овен

Не самый лучший день, когда все просто валится из рук. Старайтесь меньше пользоваться бытовой техникой.

Телец

Можете не слишком волноваться по поводу отсутствия финансов – ваши проблемы помогут разрешить друзья.

Близнецы

Будьте готовы, что в ваш адрес будут раздаваться необоснованные обвинения. Отнеситесь к этому философски.

Рак

Держите при себе свои наработки. Ваши труды все равно не оценят, а вы рискуете разочароваться в своих талантах.

Лев

Вам будут достаточно легко даваться новые знания и полезная информация, поэтому посвятите день обучению.

Дева

Ищите компромиссы, идите на уступки, и тогда вы будете вознаграждены нужным вам результатом, советует «Сегодня».

Весы

День подведения итогов. Постарайтесь закончить начатые ранее дела и выполнить данные обещания.

Скорпион

Подходящий период, чтобы заняться оздоровлением. Прислушайтесь к своему организму, он сам все подскажет.

Стрелец

В этот день велик риск обмана. Старайтесь избегать подозрительных контактов и не соглашайтесь даже на выгодные предложения.

Козерог

Вам будут полезны профилактические меры, чтобы подтянуть свое здоровье. И умерьте нездоровый аппетит.

Водолей

Уйдите в тень и представьте, что ваша хата с краю – эта позиция наиболее выгодна для вас в этот день.

Рыбы