Таллиннский гей-клуб собирает пожертвования на оплату аренды

А ты помнишь свою первую вечеринку Х-baar? То чувство, когда перед этим собирался с мыслями? Или тот самый незабываемый вечер? Помнишь, как заметил его взгляд на танцполе клуба? Х-baar делал историю вместе с тобой, о которой можно было бы написать книгу.

X-baar всегда существовал для тебя, теперь будь пожалуйста и ТЫ для X-baar. Для того, чтобы пережить трудные времена, когда клуб будет закрыт, а аренду нужно платить, нам необходима твоя помощь. Будем благодарны каждому пожертвованию, будь то 1 евро или 100. Ждем твоей поддержки на расчетный счет EE902200221010863401 (OÜ Augello).