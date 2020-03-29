Элтон Джон проведет благотворительный онлайн-концерт с Билли Айлиш и Мэрайей Кэри

Мы уже рассказывали, что многие знаменитости, находясь на карантине, устраивают прямые трансляции в социальных сетях, чтобы порадовать поклонников своими песнями, а кто-то даже снимает в изоляции клипы. Сэр Элтон Джон пошел дальше и решил провести благотворительный онлайн-концерт. Вырученные деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.

В шоу Элтона Джона, которое состоится 30 марта, примут участие Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Тим Макгроу, группа Backstreet Boys и другие. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

Элтон Джон признался, что решился провести подобное мероприятие, чтобы поддержать дух всех людей, а также выразить благодарность медикам, которые помогают бороться с недугом.

Отмечается, что для обеспечения здоровья и безопасности все участники концерта будут выступать из своих домов. А зрителей концерта призывают сделать пожертвования на счет фонда Feeding America and First Responders Children’s Foundation.