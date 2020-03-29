Яна Рудковская: «Не планирую есть со сковородки»

Вчера 45-летняя Яна Рудковская подверглась критике поклонников из-за кадров с едой. Продюсер опубликовала фото своего привычного завтрака: запеканка со свежей малиной, а также множество свежих фруктов и пирожных. «Пир во время чумы», — возмутились пользователи. Подписчики Яны отмечают, что демонстрировать роскошь в период, когда вся страна находится в сложной ситуации некрасиво.

Впрочем, сама Рудковская была крайне удивлена реакцией подписчиков. Ведь она и ранее публиковала кадры роскошных завтраков. Супруга Евгения Плющенко подчеркнула, что из-за карантина теперь просто больше времени уделяет сервировке.

Вы слышали звон, да не знаете где он! Почитайте, что означает выражение «пир по время чумы»! Это завтрак мой, дружочек, если у вас чума, у меня точно ее нет! Я не пирую, а завтракаю. И не планирую есть со сковородки,

— заявила Яна.

Напомним, что последние две недели Рудковская провела дома на карантине. Ранее звезда посетила модный показ в центре Парижа, после чего вернулась домой и соблюдала необходимый режим. Несмотря на то, что во Франции продюсер применила все меры предосторожности, она не стала ставить под удар соотечественников и решила самоизолироваться. «Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине. Прошу ко мне карательные отряды не отправлять и дело не шить, а то знаю, у многих руки чесались», — иронично рассказывала Яна.

Из-за этого Рудковской пришлось отменить уже намеченные дела. Продюсер рассчитывала с шиком отметить юбилей, который состоялся еще в январе этого года. Она запланировала мероприятие на весну, но была вынуждена отменить праздник.