Марина Хлебникова поставит памятник мужу-самоубийце

В начале октября 2018 года бывший муж исполнительницы нашумевшего хита «Чашка кофею» Антон Логинов покончил с собой. Мужчина наложил на себя руки в квартире Марины, где позже она его и обнаружила. В оставленной записке экс-супруг певицы просил никого не винить, мол, это его добровольное решение. Также покойный отметил, Хлебникова была смыслом его жизни, и он жалеет, что чувства артистки оказались не такими сильными.

После увиденного Марина попала в больницу с нервным срывом. Ее состояние оказалось сильно подавленным, поэтому певица даже отказалась присутствовать на похоронах Антона. Конечно, спустя полтора года после смерти любимого Хлебникова нашла в себе силы вновь выйти на сцену. Но до сих пор ей тяжело говорить об Логинове.

«Мне предлагают безумные деньги, чтобы я рассказала о нем, — делится певица. — Я считаю, это безумие! Зачем лезть ко мне в душу? Спрашиваете, поставила ли Антону памятник? Нет еще, потому что земля холодная. Возможно, сейчас по весне все растает и займемся делом».

Хлебникова не уточняет, возьмет ли она на себя полностью расходы на памятник или обратится еще за помощью к друзьям погибшего. Но певица точно не оставит этот вопрос без ответа.

Сейчас, как и многие артисты, знаменитость 90-х предпочитает проводить время дома, чтобы не заразиться коронавирусом. К слову, период самоизоляции Марина проводит с дочерью Доминикой. Девушка прилетела из Англии, где до пандемии успешно училась в одном из престижных университетов на экономиста. «Дочь вернулась в Россию, — продолжает артистка. — Прилетала домой, сидит дома. Теперь обучение проходит дистанционно. Вирус – опасная вещь, люди думаю, что это шутки. Призываю всех внимательно отнестись к здоровью».