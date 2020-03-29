Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко ответила на вопросы о CoViD-19

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку спецагента Джеймса Бонда в одном из фильмов франшизы, после выздоровления рассказала подписчикам в Instagram о том, как протекала у нее болезнь.

Она отметила, что не знает, где и как заразилась CoViD-19, а узнала о диагнозе, сдав тест. Куриленко также добавила, что никто не отказывал ей в госпитализации, просто актриса в ней не нуждалась ввиду нетяжелого состояния.

Актриса рассказала, что по совету врачей не изолировала себя от сына, так как он тоже уже мог быть заражен. Наоборот, девушка провела карантин вместе с ним и няней. У мальчика не было и нет симптомов болезни, поэтому ему не сделали тесты на коронавирус, которые находятся в дефиците.

А вот общение с матерью актриса на время прекратила, чтобы не заразить ее CoViD-19.