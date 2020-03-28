Жена Льва Лещенко рассказала о состоянии здоровья своего супруга

Жена певца, Ирина Лещенко, также была госпитализирована. Однако ее состояние было стабильным и не представляло угрозы для жизни. После подтверждения диагноза, Лев Валерьянович был переведен в реанимацию, сообщает Joinfo.com.

Самочувствие исполнителя

Состояние Льва Валерьяновича было стабильно уже 27 марта 2020 года. Врачи планировали перевести его из реанимации. Сейчас Лещенко находится в госпитальном отделении, в палате со своей супругой. Об этом женщина написала в SMS-сообщении Игорю Крутому.

Пока семья исполнителя остается в инфекционном отделении в Коммунарке, для дальнейшего лечения и наблюдения за состоянием здоровья пары. Жизнь певца вне опасности.

Риск инфицирования

Народный артист мог заразиться коронавирусом либо в Италии, где отдыхал в феврале, либо в США, где проходили гастроли певца. Примечательно, что Лев Валерьянович удалил некоторые фото со своей страницы в Инстаграм, в том числе фотографию с итальянского отдыха.

После возвращения в родную страну, Лещенко не стал соблюдать карантин, а посетил вечеринку Аллы Крутой 13 марта. На мероприятии присутствовали практически все звезды российской эстрады. Пока известно только об ухудшении самочувствия Игоря Николаева, но официальной информации о его диагнозе еще нет.