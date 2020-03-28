Жена Льва Лещенко рассказала о состоянии здоровья своего супруга

Народный артист Лев Лещенко попал в реанимацию с подозрением на коронавирус. После проведения теста, диагноз подтвердился.
Жена певца, Ирина Лещенко, также была госпитализирована. Однако ее состояние было стабильным и не представляло угрозы для жизни. После подтверждения диагноза, Лев Валерьянович был переведен в реанимацию, сообщает Joinfo.com.
Самочувствие исполнителя
Состояние Льва Валерьяновича было стабильно уже 27 марта 2020 года. Врачи планировали перевести его из реанимации. Сейчас Лещенко находится в госпитальном отделении, в палате со своей супругой. Об этом женщина написала в SMS-сообщении Игорю Крутому.
Пока семья исполнителя остается в инфекционном отделении в Коммунарке, для дальнейшего лечения и наблюдения за состоянием здоровья пары. Жизнь певца вне опасности.
Риск инфицирования
Народный артист мог заразиться коронавирусом либо в Италии, где отдыхал в феврале, либо в США, где проходили гастроли певца. Примечательно, что Лев Валерьянович удалил некоторые фото со своей страницы в Инстаграм, в том числе фотографию с итальянского отдыха.
После возвращения в родную страну, Лещенко не стал соблюдать карантин, а посетил вечеринку Аллы Крутой 13 марта. На мероприятии присутствовали практически все звезды российской эстрады. Пока известно только об ухудшении самочувствия Игоря Николаева, но официальной информации о его диагнозе еще нет.
Ранее мы писали о госпитализации Игоря Николаева. Его жена Юлия попросила прекратить назойливые звонки с расспросами о самочувствии больного и потребовала оставить в покое ее семью. Девушку нельзя обвинить в излишней резкости, так как ее просьба совершенно естественна.