Сб, 28.03.2020
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Rammstein опровергла заражение солиста группы Линдеманна коронавирусом

Тилль Линдеманн

ФОТО: Egert Kamenik

Ранее об инфицировании музыканта CoViD-19 сообщило немецкое издание Bild, сообщает Life.ru.

Результаты анализов солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

Представитель музыканта заявил, что тест на CoViD-19 показал отрицательный результат. Госпитализирован в клинику он был по решению врача группы.

Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше,

— заявил представитель исполнителя.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что Линдеманн был госпитализирован с коронавирусом после гастролей по России.

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