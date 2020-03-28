Rammstein опровергла заражение солиста группы Линдеманна коронавирусом

Результаты анализов солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.
Представитель музыканта заявил, что тест на CoViD-19 показал отрицательный результат. Госпитализирован в клинику он был по решению врача группы.
Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше,
— заявил представитель исполнителя.
Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что Линдеманн был госпитализирован с коронавирусом после гастролей по России.