Фото Лободы с дочерьми во время карантина умилили Сеть

Певица Светлана Лобода во время карантина проводит время с детьми, попутно не забывая радовать подписчиков своего аккаунта в Instagram. По ее словам, у карантина есть плюсы. Так, она устроила для девочек домашнюю фотосессию, пишет Topnews.
Лобода, однако, как и всегда, предпочла скрыть от публики лицо младшей дочки, Тильды. В этот раз лицо сестры руками прикрыла старшенькая, Ева.
В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеном ритме есть большие преимущества. Ты ,наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье, ты - дома, а значит в полной безопасности,
- подписала пост Светлана.
У фанатов исполнительницы "карантинный" пост Лободы вызвал умиление.
"Такие милые,клёвые,счастливые", "Такие милые", "Просто очень красивые", "Супер девчоночки"- умилялись фоловеры.
Некоторые из них посетовали на то, что певица все еще прячет дочь от их глаз.
"Блин... уже б показали малышку", "Уровень анонимности: Тильда. Такие лапушки", - написали они.