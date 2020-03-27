Меган Маркл и Принц Гарри переехали в Лос-Анджелес несмотря на распространение коронавируса

В первую очередь, по словам журналистов из Express, Сассексы получили порцию критики из-за их безответственного поведения, особенно по отношению к малолетнему ребенку. Исходя из статистики, в Лос-Анджелесе активнее распространяется коронавирус, чем в Британской Колумбии, где проживали Меган и Гарри.

Крис Шип, королевский редактор ITV, подчеркнул, что Канада может быть более безопасным домом для Сассексов во время кризиса с коронавирусом.

Общее число людей с положительным результатом на коронавирус в Канаде 26 марта составило 4018, из которых 725 - в Британской Колумбии, штате, который в последние несколько месяцев стал домом Меган, Арчи и Гарри. Однако в одном только Лос-Анджелесе число случаев коронавируса вчера превысило 3000 человек, а число погибших в штате достигло 80 во второй половине дня.

Сообщается также, что супруги покинули Канаду навсегда. Более того, им пришлось проявить оперативность, чтобы успеть осуществить переезд, поскольку границы между Канадой и США закрывались.