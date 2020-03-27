«Ничто не остановит белую чуму»: пророчество Распутина про коронавирус уже сбывается

В частности, пользователи вспомнили, что говорил на этот счет приближенный ко двору последнего русского царя Николая II старец Григорий Распутин, и обнаружили в его словах сведения о грядущей "белой чуме", которая, судя по описанию, совпадает с развитием эпидемии, а затем и пандемии коронавируса.

Так, Распутин говорил, что на Землю возвратятся "Содом и Гоморра", причем произойдет это, "когда на женщинах будет мужское платье, а на мужчинах - женское". "Вы увидите Смерть скачущей на белой чуме. И древняя чума покажется пред белой чумой как капля пред океаном. Горы трупов сложат на площадях, и миллионы людей унесет безликая смерть. Города с миллионами жителей не найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших, а многие деревни будут перечеркнуты одним крестом. Никакое лекарство не сможет остановить белую чуму, ибо она будет преддверием очищения", - предсказывал старец.

При этом исследователи оставленных посланий Распутина настаивают на том, что слово "чума" было использовано в качестве иносказания, поскольку он в то время не мог дать точный термин инфекции, которая поразит человечество.

Ранее озвученный Григорием Распутиным термин "белой чумы" приписывали ВИЧ, вспышкам птичьего и свиного гриппа и даже лихорадке Эбола, но, судя по последним данным ситуации вокруг коронавируса, эта инфекция затмевает по скорости своего распространения и смертности показатели бушевавших ранее эпидемий.

К слову, Распутин сделал довольно много пророчеств, которые сбылись или сбываются на наших глазах. К примеру, он предчувствовал расстрел царской семьи задолго до трагедии в подвале Ипатьевского особняка в Екатеринбурге. Он предвидел кровавую смену власти в России, из-за чего вода в Неве окрасится красным из-за крови. Пророчество Распутина о том, что "по всему миру будут построены башни" и они станут "замками смерти", исследователи его посланий расценили как прогноз по катастрофам на атомных станциях. Он предрекал много других страшных событий на Земле, которые нам еще только предстоит пережить. Так, Распутин предупреждал будущие поколения о глобальных катастрофах, учащении землетрасений и последующие за этим социальные потрясения.

Прорчество о "рождении чудовищ, которые не будут ни людьми, ни животными", аналитики списывают на возможные эксперименты по клонированию людей.

"А многие люди, которые не будут иметь отметины (пуповины - прим. ред.) на теле, будут иметь отметину в душе. А потом наступит время, когда вы найдете в колыбели чудовище из чудовищ - человека без души", - отмечал он, упоминая также об опасности бесконтрольных генетических экспериментов, которая превратит муравьев "в огромных чудовищ, которые разрушат дома и целые страны, будут против них бессильны и огонь, и вода". В итоге, по его словам, люди увидят летучих лягушек, бабочки станут коршунами, а пчелы будут ползать по земле, как змеи".

Еще одним пугающим предсказанием Григория Распутина стало его пророчество о Третьей мировой войне. Так, старец говорил о трех глобальных военных конфликтах, подчеркивая, что "самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах", и невежественные люди будут диктовать законы мудрым.

Другое пророчество Григория Распутина о Третьей мировой войне гласит: "Мир ожидает три "молнии", которые последовательно спалят землю меж священных рек, пальмовый сад и лилии. С запада придет кровожадный князь, который поработит человека богатством, а с востока придет другой князь, который поработит человека нищетой".