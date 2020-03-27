Перевод часов на летнее время 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня.Lifestyle подготовили ценные рекомендации, как без стресса для организма пережить это время: что можно, а что нельзя делать.

Прежде всего давайте разберемся, зачем вообще переводят часы? Говорят, что таким образом можно сэкономить на топливе и повысить производительность труда. Идея экономии энергоресурсов за счет перевода времени принадлежит американскому государственному деятелю Бенджамину Франклину. В настоящее время часы переводят около 100 стран, включая Эстонию. Стоит отметить, что с каждым годом все больше стран отказываются от этой идеи.

Переход на летнее время 2020: что же нельзя делать

Организм человека может по-разному отреагировать на смену режима – в зависимости от состояния здоровья. Это может выражаться в повышенной утомляемости, раздражении, снижении работоспособности. Вот несколько рекомендаций, как улучшить свое самочувствие:

Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.

Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром вас одолевает усталость, а адаптационные процессы усложняются.

Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной.

Перевод часов на летнее время 2020: советы и рекомендации