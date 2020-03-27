Сына Аниты Цой в Лондоне избили за пачку макарон

Теперь артистка ежедневно по видеосвязи обучает сына правилам поведения на карантине. По ее словам, для молодого поколения все происходящее сейчас в мире сравнимо с фильмом-апокалипсисом.

Прежде всего это бытовые проблемы. Мне буквально на пальцах пришлось объяснять сыну, как правильно в условиях карантина делать влажную уборку, в какой пропорции добавлять в воду дезинфицирующее средство. Слежу, чтобы он своевременно проветривал квартиру,

Как рассказала певица, на днях ее сыну пришлось подраться в магазине из-за пачки макарон. В одном из магазинов в центре Лондона оставалось всего две пачки, которые Сергей решил взять. Но в бой за них решил вступить какой-то парень. Сын Цой отстоял макароны, хотя и пострадал.

«Он разговаривал со мной, показывал видео из магазина, что, в общем, ситуация нормальная — большинство товаров есть на полках и с голоду точно никто не умрет. Вдруг включил фронтальную камеру и показал небольшие ссадины на руках и лице. Не поверите, оказалось, что он подрался из-за макарон. Он был шокирован, что такое возможно в центре Лондона в наши дни. Вот до чего людей паника доводит», — отметила певица.