Чем безлюднее, тем лучше: «Народное радио» о том, как гулять правильно

В новом выпуске блога «Опосля Народного утра» тему коронавируса обойти не удалось. Ведь сейчас все мысли лишь о нем и нем. Зато ведущие «Народного радио» окончательно раскрыли тайну того, почему люди запасают туалетную бумагу. Смотрите и тоже узнаете.