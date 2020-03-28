Сб, 28.03.2020
Сергей Пенкин рассказал, чем так активно занимается в Таллинне и почему не боится коронавируса СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Чем безлюднее, тем лучше: «Народное радио» о том, как гулять правильно

ФОТО: Народное Радио

В новом выпуске блога «Опосля Народного утра» тему коронавируса обойти не удалось. Ведь сейчас все мысли лишь о нем и нем. Зато ведущие «Народного радио» окончательно раскрыли тайну того, почему люди запасают туалетную бумагу. Смотрите и тоже узнаете. 

Видеоблог "Народного Утра".

Posted by Народное Радио on Friday, March 27, 2020

Ведущие «Народного радио» продолжают выходить в эфир и заряжать позитивом тысячи слушателей по всей стране. «Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM. В интернете – здесь!

Драйв-шоу «Народное утро» каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично!

Больше новостей и позитива «Народного радио» ждет вас на facebook.com/radionarodnoe

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