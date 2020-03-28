Чем безлюднее, тем лучше: «Народное радио» о том, как гулять правильно

В новом выпуске блога «Опосля Народного утра» тему коронавируса обойти не удалось. Ведь сейчас все мысли лишь о нем и нем. Зато ведущие «Народного радио» окончательно раскрыли тайну того, почему люди запасают туалетную бумагу. Смотрите и тоже узнаете.
Видеоблог "Народного Утра".Posted by Народное Радио on Friday, March 27, 2020
Ведущие «Народного радио» продолжают выходить в эфир и заряжать позитивом тысячи слушателей по всей стране. «Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM. В интернете – здесь!
Драйв-шоу «Народное утро» каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично!
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