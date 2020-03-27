Назван способ носить медицинскую маску, чтобы не заразиться

Специалист призвала здоровых людей надевать маску только в случае, если необходимо ухаживать за больным человеком. Также защитное средство следует носить при кашле и чихании. «Таким образом вы не забрызгаете своими биологическими жидкостями окружающих», — пояснила врач. При этом медик подчеркнула, что смысл ношения маски теряется, если не соблюдать гигиену рук. «Если вы будете носить маску, но не будете мыть руки, вы непременно заразитесь», — предупредила Чернышева.