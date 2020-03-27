Назван способ носить медицинскую маску, чтобы не заразиться

Врач-вирусолог Ирина Чернышева рассказала газете "Вечерняя Москва", в каком случае необходимо носить медицинскую маску, и назвала ошибки, которые сводят на нет защитные свойства этого средства гигиены.
Специалист призвала здоровых людей надевать маску только в случае, если необходимо ухаживать за больным человеком. Также защитное средство следует носить при кашле и чихании. «Таким образом вы не забрызгаете своими биологическими жидкостями окружающих», — пояснила врач. При этом медик подчеркнула, что смысл ношения маски теряется, если не соблюдать гигиену рук. «Если вы будете носить маску, но не будете мыть руки, вы непременно заразитесь», — предупредила Чернышева.
Она добавила, что нельзя касаться защитного средства руками, предварительно не помыв их или не обработав антисептиком. Снимать же маску следует, отодвинув за ушные петли. «После этого необходимо немедленно выбросить защитное средство в закрытую урну, тщательно вымыть руки мылом, после — обработать их дезинфицирующим веществом», — рассказала врач.
Кроме того, Чернышева призвала отдавать предпочтение маскам-респираторам, так как они плотно прилегают к лицу, закрывая нос и подбородок. «При этом толщина пор у нее такова, что ни один вирус не сможет проникнуть через них — это главное отличие от остальных масок», — пояснила вирусолог.