Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с подозрением на COVID-19

Несколько часов назад знаменитого рок-музыканта, солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает Bild.

В настоящий момент певец находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

Ранее солист Rammstein заявил об отмене нескольких концертов из-за пандемии коронавируса, опасаясь заражения. В том числе, певец сообщил, что не приедет в Воронеж с концертом сольного проекта Lindemann «из-за вспышки COVID-19 и запретов со стороны российских и татарских властей».

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